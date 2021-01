Don Sutton rend l’âme

L’ancien lanceur des Dodgers de Los Angeles Don Sutton est décédé à 75 ans, mardi, selon ce qu’a annoncé le site officiel du Temple de la renommée du baseball.

Sutton a montré une fiche de 324-256 et une moyenne de points mérités de 3,26 en 774 parties avec les Dodgers, les Astros de Houston, les Brewers de Milwaukee, les Athletics d’Oakland et les Angels de la Californie. Il a été intronisé au Panthéon en 1998.

«La brillance de Don Sutton sur le terrain et son engagement durable envers le sport qu'il aimait tant se sont poursuivis jusqu'à son époque en tant que membre du Temple de la renommée, a dit Jane Forbes Clark, présidente du Temple de la renommée, dans un communiqué. Je sais à quel point il a chéri ses moments à Cooperstown, tout comme nous avons chéri nos moments spéciaux avec lui. Nous partageons nos plus sincères condoléances à son épouse, Mary, et à sa famille.»

Sutton a connu ses meilleurs moments entre 1972 et 1976, terminant dans le top 5 du scrutin pour le trophée Cy-Young de la Ligue nationale cinq années de suite sans jamais le remporter.