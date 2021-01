BÉDARD, Nicole



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 6 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Nicole Bédard, fille de feu Henri Bédard et de feu Anna-Marie Hébert. Elle demeurait à Sainte-Hénédine, autrefois de Sainte-Croix.La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil sa fille Sophie Dumont. Elle était la sœur de Marcel (feu Yvonne Laverdière), feu Madeleine, feu Robert (feu Aline Richard), Gérard (Aldéa Pelletier), feu Alphonse (Lauraine Boulay), feu Claude (Louise Lemay), Jean-Guy (Claire Lemay) et Hélène . Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Sa fille Sophie désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour leur grand dévouement, leur empathie et les bons soins prodigués, ainsi que de l'avoir accompagnée dans son dernier combat contre la covid-19. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise Des Sociétés Alzheimer (5165 Rue Sherbrooke Ouest bureau 200, Montréal (Québec) H4A 1T6) : https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr