BÉGIN, Anne-Marie Lamontagne



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Anne-Marie Bégin, épouse de M. Dominique Lamontagne. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h à 10h50.Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses enfants: Étienne, Gabriel, Julie (Émanuel Corriveau); ses petits-enfants: Mary-Kate, Alexis et Anthony; ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Pierre (Andrée Lavoie), Denise (Guy Therrien), Jean-Marie (Angéline Devost), feu Nicole (Jacques Giroux), Laurent (Lise Roy); sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Lamontagne: Angèle (Roch Paquet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.