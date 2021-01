COVID-19: François Legault accepte finalement de rendre publics les avis du Dr Horacio Arruda

François Legault accepte finalement de publier les documents fournis par le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, lors des rencontres de la cellule de crise gouvernementale sur la COVID-19.

• À lire aussi: Legault demande à Trudeau d'interdire les vols internationaux non essentiels

• À lire aussi: Retards de Pfizer: Québec réduit ses objectifs de vaccination

Le premier ministre s’est défendu mardi de cacher de l’information.

«On n’a rien à cacher et s’il y a des gens qui pensent découvrir des complots, ben il n’y en a pas de complots, mais on va les rendre publics parce que pour moi c’est important qu’on soit transparent», a-t-il indiqué.

«Mais encore une fois, on n’est pas parfait puis on s’ajuste au fur à mesure de l’évolution de la contagion et au fur et à mesure de l’évolution des connaissances dans le monde», a également précisé le chef de la Coalition Avenir Québec.

Début octobre, François Legault avait précisé que les recommandations du directeur national de santé publique étaient généralement des recommandations verbales pour guider les décisions du gouvernement.

Puisqu’il n’existe que peu de traces écrites des avis de la Santé publique, François Legault avait alors répété qu’il n’avait pas l’intention de les rendre publics, comme le réclamaient les partis d’opposition.