Insultes aux surveillants de patinoire: le syndicat «préoccupé» par les gestes agressifs

Le syndicat qui représente les surveillants de patinoire se dit préoccupé par l'agressivité qui est dirigée vers certains de ses membres par des citoyens frustrés et veut s'assurer que la Ville leur fournit un lieu de travail sécuritaire.

«On suit la situation de près», a commenté mardi le conseiller syndical Jean-Christophe Berthelet, attitré à la Fédération indépendante des syndicats autonomes, qui représente les employés occasionnels de la Ville de Québec.

Le syndicat «dénonce avec vigueur» les comportements de certains citoyens, qui ont été rapportés lundi par le maire de Québec, Régis Labeaume. Celui-ci a révélé que des usagers des patinoires et des parcs, frustrés de se voir imposer des mesures sanitaires, allaient jusqu’à insulter les surveillants des installations municipales.

«On sait qu’il y a un problème. On est très préoccupés par la situation», a exprimé M. Berthelet. «On est conscient que l’employeur a des obligations en matière de santé et sécurité. Et on va faire le nécessaire pour que l’employeur respecte ces obligations.» Le milieu de travail des employés doit toujours être sécuritaire, dit-il.

De son côté, le syndicat n’a pas reçu de vague d’appels pour dénoncer des situations semblables, mais il a pris les choses en main en entreprenant de consulter ses membres.

«On veut savoir s’il y a des situations qui n’ont pas été dénoncées et qui permettraient de prévenir d’autres événements.»

Le groupe qui représente les travailleurs attend aussi les résultats d’un audit mené par la Ville de Québec, mené dans les derniers jours dans les parcs de la ville.

«On interpelle la population pour lui demander d’agir avec courtoisie.»