La relation toxique mène au meurtre

Une Montréalaise accusée d’avoir poignardé à mort son conjoint était une femme battue qui vivait dans le cycle infernal de la violence conjugale, a-t-elle témoigné pour sa défense, mardi.

« C’était toujours la même chose : ça va mal, il s’excuse, ça va bien, puis il y a un autre épisode de violence », a expliqué Sabrina Rose Dufour, mardi au palais de justice de Montréal.

Debout dans le box des témoins, la femme de 28 ans accusée d’homicide involontaire a ainsi raconté la relation toxique qu’elle vivait avec Philip Lloyd Celian avant la mort de ce dernier en février 2019. À cette époque, l’accusée vivait dans un refuge pour femmes quand elle serait allée chez M. Celian.

Lors de cette rencontre, ce dernier l’aurait frappée. Puis, le lendemain, elle l’aurait tué avec un couteau à steak. Elle a été arrêtée peu après, quand elle aurait tout confessé à un policier.

Si on ignore encore les circonstances exactes de l’homicide, Dufour a longuement fait état de la relation toxique qu’elle vivait avec la victime, mardi.

« J’étais très isolée, j’avais honte », a-t-elle dit.

L’accusée a ainsi fait état d’un événement dans un logement de Montréal l’année précédant l’homicide, où M. Celian aurait commencé à la battre pour une peccadille.

« Il m’a vraiment défoncé le visage, comme s’il se défoulait sur un objet, a-t-elle témoigné. Le lendemain, il s’est excusé en m’apportant [une crème] pour un masque pour le visage, ça m’a amadouée. Naïvement, je me disais que ce n’était pas de sa faute, que c’était à cause de l’alcool, que ça allait changer. »

Sauf que rien n’aurait changé. Dans les mois qui ont suivi, elle dit avoir été battue à plusieurs reprises.

« Comme à mon habitude, j’allais me cacher dans la salle de bain pour pleurer », a-t-elle dit.

Cycle de violence

Le couple aurait ensuite déménagé dans l’est de Montréal, mais les chicanes auraient continué, malgré certaines périodes d’accalmie.

« Plusieurs fois, je suis partie, a-t-elle assuré en expliquant qu’à chaque fois, elle finissait par accepter les excuses de son conjoint. Les épisodes de violence, il y en a tellement eu... C’est un cycle. »

Le témoignage se poursuit cette semaine au palais de justice de Montréal, au cours duquel Dufour devrait expliquer les circonstances exactes de l’homicide.

Mais dès le début du procès, la procureure de la Couronne, Me Jasmine Guillaume, a prévenu qu’il ne fallait pas se « fier aux apparences » et que selon la poursuite, Dufour avait bel et bien commis un homicide involontaire.

Le procès, devant jury, est présidé par la juge Hélène Di Salvo. L’avocat François Taddeo officie pour la défense.