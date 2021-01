Les 4 visages d’André Gagnon

En 2007, le pianiste Stéphane Aubin a pris son courage à deux mains. Il a demandé à André Gagnon­­­ la permission de concevoir un spectacle qui rendrait hommage à sa musique. Il avait peur que son œuvre soit oubliée.

Créé en 2017 et présenté une cinquantaine de fois, le spectacle Les 4 saisons d’André Gagnon vivra à nouveau, vendredi, dans le cadre d’une webdiffusion en direct du Palais Montcalm.

Une proposition qui, six semaines après son décès, prendra un tout autre sens.

« On ne veut pas trop appuyer sur le deuil. On veut que ça soit une célébration de la musique d’André, mais c’est certain, ça va teinter un peu le tout. C’est la première fois que nous allons présenter ce spectacle depuis son décès », a-t-il fait remarquer lors d’un entretien téléphonique.

Stéphane Aubin se souvient de la réaction d’André Gagnon lorsqu’il lui a demandé la permission de monter un spectacle-hommage.

« Il était un peu gêné et il trouvait ça bizarre que je lui demande la permission », a-t-il indiqué.

Stéphane Aubin désirait combler un manque. Il trouvait injuste qu’il n’existe pas de spectacle-hommage pour ses œuvres.

« Il y a beaucoup de spectacles-hommages pour des chanteurs et chanteuses, mais très peu pour nos musiciens. Aux États-Unis, des gens comme Cole Porter et George Gershwin sont des monuments. Nous, on souffre parfois d’amnésie culturelle en oubliant nos créateurs. C’est une injustice qu’on voulait réparer », a-t-il expliqué.

Tracer le chemin

Le pianiste précise qu’André Gagnon a été une vedette à l’international. Avant Céline Dion et le Cirque du Soleil.

« C’était, dans les années 1970, la grosse affaire. Il était populaire en Corée­­­ du Sud, au Japon et en Australie. Il a tracé le chemin pour ceux qui sont arrivés après lui », a-t-il précisé.

Les 4 saisons font référence aux multiples visages d’André Gagnon. Le visage virtuose au début de sa carrière, celui un peu plus nostalgique à partir de Nelligan et le personnage flamboyant de ses années disco.

Sur scène, on retrouvera Stéphane

Aubin au piano, Pierre-Alain Bouvrette­­­ au violoncelle, Dominic Girard­­­ à la contrebasse, Maxime Lalanne aux percussions et la comédienne chanteuse Kathleen Fortin.

André Gagnon a eu l’occasion de voir deux fois le spectacle-hommage de Stéphane Aubin.

« Il m’a regardé avec un petit sourire coquin. Je pense qu’il avait l’air bien content », a-t-il déclaré.