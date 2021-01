Les rares bons côtés de la COVID à la télé

La COVID a beaucoup hypothéqué notre télévision. Du hockey sans spectateurs, par exemple, c’est pas mal poche.

Surprise agréable, le virus a forcé les producteurs à revoir le concept de Star Académie et ceux d’Entre deux draps à imaginer une distribution spéciale. Des amoureux ne peuvent s’ébattre à deux mètres de distance l’un de l’autre dans un lit, fût-il de grandeur « king size » !

Entre deux draps sera peut-être la meilleure surprise de la saison. Le concept de Matthieu Pepper, jeune humoriste connu surtout des fidèles du web, reprend avec beaucoup de bonheur le thème des relations de couple. C’est le thème le plus éculé du monde, les problèmes de couple ayant commencé avec Adam et Ève.

Jean Lajeunesse et Janette Bertrand furent les premiers à l’exploiter de 1954 à 1960 à Radio-Canada. Ils reprenaient un thème dont Jovette Bernier avait fait les beaux jours à la radio durant 20 ans avec ses sketches Quelles nouvelles ?

Plusieurs années après, à l’instigation du réalisateur Rolland Guay, j’ai conçu Jamais deux sans toi avec comme seuls personnages Francine et Rémi Duval (Jean Besré et Angèle Coutu) et deux enfants qu’on entendrait, mais qu’on ne verrait jamais. Radio-Canada insista pour qu’on ajoute d’autres personnages.

UN GARS, UNE FILLE

Guy A. Lepage, lui, a la tête dure. Il tint mordicus à son principe de deux personnages (lui et Sylvie Léonard) tout au long des centaines de sketches d’Un gars, une fille. Sa série, dont il fut l’intraitable chien de garde, fit un malheur ici et dans une trentaine de pays.

L’adaptation d’Un gars, une fille en Espagne inspira Escena di matrimonio, une série espagnole à sketches avec trois couples. En France, M6 l’adapta sous le titre de Scènes de ménage avec six couples d’âges différents. Près de 3500 sketches ont été diffusés jusqu’ici, mais ils sont moins rafraîchissants que ceux d’Entre deux draps.

La nouvelle série de Noovo, que réalise François St-Amant (Like-moi, Les magnifiques), met en scène cinq couples différents, dont un couple gay et deux colocs. En raison des contraintes sanitaires, on a dû choisir des acteurs faisant déjà vie commune. Comme Bénédicte Décary et François Papineau, Virginie Ranger-Beauregard et Pierre-Luc Funk, Karyne Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard.

Quant au couple gay (Antoine Pilon et Simon Pigeon) et aux deux colocs (Jean Fayolle et Matthieu Pepper), leurs ébats sont plus limités. La série étant promise à un bel avenir, les couples actuels pourront-ils lui survivre ? Si j’étais Louis Morissette, je chercherais déjà des substituts !

STAR ACADÉMIE

La célèbre série n’est pas encore engagée qu’on peut déjà apprécier les changements qu’a imposés la pandémie et, sans aucun doute, Jean-Philippe Dion, aussi modeste comme producteur que comme animateur. Pour animer la nouvelle mouture de Star Académie, il a choisi en Patrice Michaud un artiste qui est à son image.

Personne n’a oublié la fulgurance des premières éditions, menées par une Julie Snyder pétillante et omniprésente. Les galas fabuleux mis en scène par Jean Lamoureux, un réalisateur risque-tout, resteront exemplaires. Comme on n’aurait pu, en temps de pandémie, ni les surpasser ni même les égaler, il était sage de recréer Star Académie.

La sobriété de l’émission de dimanche m’a séduit. J’ai hâte de retrouver les académiciens au Manoir Maplewood de Waterloo, dont je connais tous les recoins pour y avoir étudié lorsque c’était encore un couvent.