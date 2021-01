Nathan MacKinnon lance des fleurs à Phillip Danault

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon ne s’ennuiera pas de jouer contre le Canadien de Montréal en 2020-2021.

La raison est bien simple : la présence d’un certain Phillip Danault dans la formation de la Sainte-Flanelle.

De passage à la baladodiffusion «Spittin Chiclets» mardi, le natif de la Nouvelle-Écosse a été questionné sur l’identité du joueur qu’il déteste affronter dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le joueur vedette n’a pas hésité longtemps avant de nommer le nom du Québécois.

«Je pense que Phillip Danault est un gars sous-estimé. Il n’a pas encore eu la reconnaissance d’obtenir un trophée Selke, mais c’est tellement un bon joueur de centre. Il est sur mon cas à chaque fois que nous jouons contre Montréal, que nous soyons à domicile où à l’étranger.»

Le Selke un jour?

Même s’il n’aime pas se mesurer à Danault, MacKinnon lui souhaite tout de même de recevoir la reconnaissance qu’il mérite.

«C’est vraiment difficile de jouer contre lui. Espérons qu’il remporte un Selke un jour, je trouve qu’il le mérite. Il est bon contre tout le monde, pas seulement moi.»

Lors des deux dernières saisons, le représentant du Canadien a terminé sixième et septième au scrutin pour l’honneur remis au meilleur attaquant défensif de la LNH.

MacKinnon et Danault se sont affrontés huit fois dans le circuit Bettman depuis le début de leur carrière respective. Le patineur de l’Avalanche a été limité à un seul but, mais a tout de même amassé six mentions d’aide. De son côté, Danault a récolté cinq mentions d’aide au cours de ces duels. Il faut toutefois préciser que lors de quatre de ses matchs, le joueur de centre de la Belle Province évoluait pour les Blackhawks de Chicago et qu’il avait beaucoup moins de temps de glace qu’avec le Tricolore.