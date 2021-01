Nouveau record du nombre de décès quotidiens au Mexique

Le Mexique a enregistré mardi un nouveau record de décès en raison de la COVID-19, soit 1584 morts supplémentaires comptabilisées en 24 heures, selon des chiffres publiés par les autorités sanitaires nationales.

Pays de 128 millions d’habitants, le Mexique compte désormais 142 832 décès depuis le début de la pandémie. Il est le quatrième pays le plus touché au monde après les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

Le ministère mexicain de la Santé a également fait état de 18 894 nouveaux cas confirmés du coronavirus, portant le nombre total à 1 668 396.

Entre les 8 et 14 janvier, le pays a enregistré la mortalité la plus élevée depuis le début de la pandémie, avec une moyenne de 983 décès par jour, selon la même source.

L’augmentation des infections et des décès est concentrée dans les zones densément peuplées comme la capitale Mexico et sa vaste agglomération où vivent quelque 23 millions d’habitants, et qui est devenue l’épicentre de la pandémie dans ce pays d’Amérique latine.