Sommes-nous vraiment délivrés de Trump?

Sous Donald Trump, les États-Unis ont été contaminés jusqu’à l’éclosion de pus au Capitole, comme en ont témoigné les images diffusées en direct des troupes de complotistes et autres fêlés.

Des images qui nous ont permis d’apprécier, manière de dire, le degré de haine de ces désacralisateurs de la démocratie américaine.

Demain matin, à l’aube, après avoir fait dérouler des mètres de tapis rouge, Donald J. Trump survolera en hélicoptère la Maison-Blanche souillée par sa présence et celle de tous ses hommes et femmes de main attirés par le pouvoir comme les mouches par la m..., qui ont alimenté ses délires, ont transmis ses mensonges pathologiques et ont maquillé ses obscénités.

Puis, pour la dernière fois de sa vie, il montera à bord de l’avion présidentiel, Air Force One, dont il ne fut jamais à la hauteur, et atterrira en Floride pour se réfugier dans son château décoré à son image et recouvert de dorures du mauvais goût bling-bling du propriétaire. Pendant quatre ans, les murs de cet édifice ont recueilli des conversations grossières qu’il y a tenues et dont certains invités choqués ont dévoilé parfois le contenu.

Corruption

Durant son mandat, cet homme a utilisé les institutions de son pays pour son propre usage. Il a corrompu les mœurs politiques plus qu’aucun autre politicien américain et il a plongé dans la tourmente non seulement ses compatriotes, mais des dirigeants occidentaux qui ont été personnellement en mesure d’évaluer l’énergumène.

Mais l’économie se portait bien et l’isolationnisme historique reprenait du poil de la bête. Les multimillionnaires se pinçaient le nez derrière son dos, mais applaudissaient à sa politique qui les a davantage enrichis en quatre ans que jamais du temps des présidents précédents, même républicains.

Parmi les dégâts de son mandat figure le népotisme qu’il a pratiqué en couronnant les membres les plus proches de sa famille, sa fille Ivanka, son gendre Jared et ses fils, dont le principal atout consistait à avoir le même sang qui coulait dans leurs veines. À compter de demain, Donald Trump, qui rêvait de transmettre un jour le pouvoir à Ivanka, régnera sur une cour dissoute.

Lucidité

En cette journée, pendant laquelle on n’ose se réjouir vraiment, le changement de la garde dans un décor d’occupation militaire nous oblige à un effort de lucidité. Malgré le discours d’apaisement du président élu Biden, personne n’est dupe. Les dizaines de millions d’Américains qui affirment avoir voté pour Trump et non pas pour le parti républicain représentent un danger permanent. Tel est le véritable héritage que Trump laisse à son pays, baignant dans la haine, le mensonge et le désir de vengeance.

Est-ce notre proximité avec les États-Unis qui nous plonge dans une anxiété plus grande à cause de nos propres complotistes, ces antimasques, antivaccins, ou pire, ces négationnistes de la COVID-19, qui ont choisi la voie de la déraison et de la grande noirceur indissociable de l’ignorance ou de la pollution de l’esprit ?

Délivrance ? Oui, le point d’interrogation s’impose. La démocratie est dans un angle mort. La perte des repères et la désaffection face à la morale nous renvoient-elles à l’espérance ? Le président Biden n’est pas un surhomme, certes, mais sa parole directe, franche et humble est réconfortante. Peut-elle éloigner les démons créés par Trump le maléfique ?