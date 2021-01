Transactions dans la LHJMQ: l’Océanic laisse partir deux autres vétérans

RIMOUSKI | Dans la poursuite de son virage jeunesse, l’Océanic de Rimouski laisse partir les attaquants de 19 et de 18 ans Mikaël Martel et Frédéryck Janvier et confirme que son premier choix au dernier repêchage, Jacob Mathieu, complètera la saison avec l’équipe.

Le robuste attaquant Martel pourra poursuivre sa carrière dans sa ville natale. Il a été échangé aux Olympiques de Gatineau en retour d’un choix de 4e ronde en 2023. «Ça nous fait de la peine de le laisser partir. C’est un gars qui ne jouait pas dans la Ligue à 17 ans et qui s’est énormément amélioré depuis que nous l’avons acquis. Dans notre situation actuelle, on préfère faire de la place aux jeunes puisqu’on ne le voyait pas revenir l’an prochain comme joueur de 20 ans. Adam Raska pourra nous apporter le jeu en échec avant que Martel nous donnait, mais avec plus de talent», a commenté le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Janvier a été mis sur le marché, mais il semble que les nombreuses blessures qui l’ont affligé depuis deux ans ont refroidi les autres formations du circuit Courteau. Un choix tardif de 9e ronde en 2018, Janvier avait causé toute une surprise en démontrant une intensité peu commune lors du camp d’entraînement suivant. Cependant, ce style de jeu l'a rendu vulnérable aux blessures. «Il a été limité à moins de 60 matchs en deux saisons. Cette année, il a amorcé huit parties et il en a terminé cinq», a précisé son entraîneur.

Mathieu prêt pour la LHJMQ

Serge Beausoleil assure que malgré ses 16 ans, Jacob Mathieu est prêt pour évoluer dans le circuit Courteau. «C’est un joueur de la LHJMQ. Vous allez le voir et vous allez l’aimer. Il va brouiller des cartes dès cette saison». Par ailleurs, l’autre attaquant d’âge midget qui avait été invité à s’entraîner avec l’équipe depuis les Fêtes, Keanu Krenn, a été retourné à sa formation midget. «On espère que le midget AAA va pouvoir reprendre bientôt. C’est un très bel espoir pour notre organisation on voudrait le voir dominé dans le midget AAA puisqu’il arrive du midget espoir», a analysé Serge Beausoleil.

Une attaque améliorée

Avec les récents mouvements de personnel, Serge Beausoleil estime avoir amélioré son attaque avec l’arrivée de Xavier Cormier, Alex Drover, Jacob Mathieu et Adam Raska qui se joignent à un noyau composé Zachary Bolduc, Nathan Ouellet, Ludovic Soucy, William Dumoulin et Luka Verreault pour former trois bonnes lignes d’attaque.

Parlant de Raska, il ratera les deux matchs de la fin de semaine dans l’environnement protégé de Rimouski parce qu’il lui reste deux matchs à purger sur une suspension imposée à la fin de la dernière saison.