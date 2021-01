Un peu de civisme!

Décidément, la pandémie a le potentiel de faire ressortir le plus beau, mais aussi le plus laid chez les gens.

Il est quand même incroyable de penser qu’à Québec, un surveillant de parc s’est fait cracher au visage parce qu’il appelait au respect des règles.

Ou qu’une jeune fille a dû s’enfermer pour appeler la police dans la cabane attenante à une patinoire, parce qu’un groupe de gens l’intimidait.

Bien sûr, il s’agit d’événements isolés. La grande majorité des gens de Québec sait se comporter et comprend que nous sommes dans une situation exceptionnelle.

Un couvre-feu, on ne pensait pas vivre ça. C’est déplaisant et on est tous à cran.

Mais c’est justement la situation exceptionnelle que nous vivons, et qui vise à sauver des vies, qui appelle à la coopération de chacun.

Il faut se montrer plus mature et responsable que jamais, afin d’éviter de se rendre la vie encore plus difficile qu’elle ne l’est déjà.

Des remerciements

De tels gestes doivent être dénoncés, comme l’ont fait les autorités de la Ville, afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Ils justifient également l’ajout de mesures de surveillance afin d’éviter une escalade.

Mais c’est d’autant plus déplorable de penser que de telles scènes se sont déroulées lors d’activités qui visent justement à rendre la vie des citoyens un peu plus agréable en ces temps moroses.

Ces employés municipaux mériteraient plutôt des remerciements, parce que, grâce à eux, ces activités peuvent avoir lieu, et ce, en toute sécurité.

Donner l’exemple

En écoutant le maire au conseil, hier soir, je me disais par ailleurs qu’il pourrait lui aussi donner l’exemple. Traiter le chef de l’opposition de « chochotte », un mot qui peut revêtir toutes sortes de significations dans le langage familier, s’avère inapproprié.

C’est pourtant ce qu’a fait M. Labeaume, à peine quelques minutes après avoir invité les citoyens à faire preuve de civisme. Il aurait au moins pu s’excuser.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que M. Labeaume a des excès de langage lors du conseil. Il aurait tout avantage à s’engager à cesser ce comportement dans ses résolutions d’élu pour 2021. Surtout s’il envisage de solliciter un cinquième mandat.