Vague d’amour pour nos aînés(es)?

Photo courtoisie

La Fondation FAIS de Québec (Fondation pour les aînés et l’innovation sociale) aimerait bien compter sur votre collaboration afin de faire une surprise, pour la Saint-Valentin, à ses 1350 aînés (es) qui résident en CHSLD. Bien que les récréologues en institutions fassent un travail exceptionnel pour les occuper et les entourer, les journées sont souvent longues et les occasions de fêter, rares, pour ces personnes âgées. Cette vague d’amour, pour la Saint-Valentin, pourrait se traduire par une carte ou une lettre ou encore un bricolage de votre part (ou de votre entreprise) à l’intention de ces aînés(es) qui ne demandent pas mieux que de vous lire. Pour plus de détails, vous pouvez contacter Caroline Dame au téléphone (418 691-0766) ou par courriel : (caroline.dame.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca) ou adresser vos envois à Fondation FAIS, 1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1. Vous avez jusqu’au 1er février 2021 pour écrire vos souhaits de Saint-Valentin.

Distribution annuelle

Photo courtoisie

Le club Rotary Saguenay a tenu avant la fête de Noël 2020, en collaboration avec Kéno Rock Café (Jonquière), sa traditionnelle distribution de paniers de Noël aux familles défavorisées. Au total, ce sont 25 paniers, d’une valeur totale de 2500 $ qui ont été remis. Sur la photo, de gauche à droite : Stéphane Gagnon, président Kéno Rock Café ; Roger Simard, trésorier du Rotary Saguenay ; Dany Gagné, responsable des œuvres du Rotary Saguenay et Alan Fonner, vice-président Kéno Rock Café.

La première de trois

Photo courtoisie

Rosaire Roy et Michel Beaumont, respectivement président du conseil d’administration et directeur général de la FADOQ – régions de Québec et Chaudière-Appalaches, ont remis, fin décembre 2020, un chèque de 1690 $ au Patro Roc-Amadour, provenant du Fonds SVP Centraide/FADOQ pour les aînés. Cet argent aidera le Service d’entraide qui se divise en deux secteurs d’intervention : La lutte à la pauvreté et le maintien à domicile. Il s’agit de la première d’une série de trois remises en argent (totalisant plus de 5000 $ provenant de ce Fonds) à des organismes qui sont significatifs pour le bien-être des aînés. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Guillaume Grandmont, Centraide ; Yves Paquet, président du Patro Roc-Amadour ; Michel Beaumont et Rosaire Roy, FADOQ-RQCA et Martin Dumas, directeur-adjoint, Patro Roc-Amadour.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marcus Villeneuve, coiffeur des stars de Québec, 32 ans... Luc Ouellet, associé, au Cabinet de relations publiques National de Québec, 62 ans... Daniel Daigneault, chroniqueur artistique... José Gaudet, humoriste québécois, 50 ans... Sylvain Côté, ex-défenseur LNH (1984-2002) Whalers, Capitals, Maple Leafs Blackhawks, Stars) 55 ans... Richard Legendre, ex-vice-président exécutif de l’Impact de Montréal, professeur associé au HEC Montréal, 68 ans... Alain Simard, fondateur des FrancoFolies de Montréal et président de L’Équipe Spectra, 71 ans... Dolly Parton, chanteuse et actrice, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 janvier 2015 : Michel Guimond 61 ans, député du Bloc québécois de 1993 à 2011 et chef de cabinet du chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec... 2019 : Tony Mendez, 78 ans, ex-agent de la CIA à l’origine d’une ingénieuse opération de sauvetage de diplomates américains en Iran en 1980 et qui a inspiré le film oscarisé Argo... 2018 : Mgr Maurice Couture, 91 ans, archevêque titulaire de Québec d’avril 1990 à décembre 2002... 2018 : Red Fisher, 91 ans, véritable légende du journalisme sportif... 2016 : Claude Ulysse Lefebvre, 86 ans, maire de la ville de Laval de 1981 à 1989... 2014 : Yvan Miville-Des Chênes, 67 ans, spécialiste de l’aviation et contrôleur aérien à l’aéroport de Québec pendant 30 ans... 2003 : Françoise Giroux, 86 ans, journaliste québécoise.