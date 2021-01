Volleyball: l'arbitre Marc Dumont s'est éteint à 68 ans

Le monde du volleyball québécois est en deuil. Arbitre à tous les niveaux du milieu des années 1960 jusqu’à 1999, Marc Dumont est décédé dans son sommeil dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 68 ans.

Les commentaires sont élogieux et unanimes depuis que la triste nouvelle est connue. Gino Brousseau résume parfaitement le sentiment. «On ne l’appelait pas Monsieur l’arbitre pour rien, raconte celui qui a représenté le Canada comme joueur aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone et qui dirige maintenant le programme masculin du Rouge et Or de l’Université Laval. Marc avait une prestance physique et le respect qu’on lui témoignait était incroyable. Marc m’a arbitré dans les rangs collégiaux et universitaires et aussi dans la Ligue mondiale. Il reproduisait à l’échelle internationale les valeurs qu’il mettait de l’avant au niveau provincial et national.»

Juge de lignes lors de la finale féminine des Jeux olympiques de 1976 à Montréal, Dumont a obtenu son brevet international en 1989 comme arbitre. Il a travaillé aux Universiades et sur le circuit de la Ligue mondiale pendant cinq ans. Il a notamment fait deux demi-finales en Italie et en Hollande. Ses performances lui ont valu d’être intronisé au Temple de la renommée du volleyball québécois en 2011 dans la catégorie des bâtisseurs en présence de son bon ami et collègue de longue date Denis Fortin.

Photo courtoisie, Archives Université Laval

«C’est comme si mon frère était décédé, a confié Fortin très secoué par le décès subi de son ami. C’est toute une claque sur la gueule et je suis abasourdi par son départ. Marc était mon mentor et c’est lui m’a remis mes grades local, régional, provincial et national. Même s’il travaillait sur la scène internationale, ça ne lui a jamais fait peur de faire un match scolaire. Quand j’étais arbitre en chef de la région de Québec, je me souviens qu’il m’avait dépanné pour faire un match cadet. C’était ça Marc Dumont.»

«Marc était un bon conseiller et un chic bonhomme, de poursuivre Fortin. On a fait plein de tournois et d’événements ensemble et c’était toujours un plaisir de le revoir. Je me souviens d’un match Canada-Russie au PEPS, lui sur la chaise et moi comme deuxième arbitre. Je me souviens d’une année au Tournoi Orange à Sept-Îles qui regroupait plus de 100 équipes. On voulait travailler gratuitement et faire le voyage en avion le groupe de dix arbitres de Québec. Le comité organisateur avait trouvé un commanditaire pour l’avion, nous avions été payés et on avait eu beaucoup de plaisir.»

Fortin avait été invité par Volleyball Québec à participer au bien cuit de son ami lors de l’intronisation de Dumont au Temple de la renommée en 2011. «Quand Marc et Denis travaillaient ensemble, il suffisait d’un regard ou d’un petit mot quand un joueur ou un entraîneur poussait le bouchon trop loin pour ramener tout le monde à l’ordre», a souligné Brousseau.»

Au terme de son dernier tournoi en 1999 lors du championnat canadien universitaire masculin au PEPS où il occupait le poste d’arbitre en chef, Dumont est devenu un bénévole assidu du Tournoi international de hockey atome. Le Lévisien a occupé le poste d’annonceur maison pendant 20 ans.

«En février dernier, Marc était venu me saluer après notre dernier match à domicile contre Sherbrooke, raconte l’entraîneur-chef Pascal Clément qui a quitté le coaching au terme de la dernière saison. Marc avait une façon très réconfortante de s’adresser aux

joueurs et aux entraîneurs. C’était une personne bienveillante qui portait attention aux acteurs du match.»