THIBODEAU, Marcel



Au CISSS-CA Saint-Georges, le 7 janvier 2021, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Thibodeau, époux de dame Nicole Bellavance. Il demeurait à Saint-Odilon.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Valérie M. Taylor), Estelle, feu Éric, Jonathan (Caroline Dubois), Carol (Karlyne Nadeau); ses petits-enfants : Antoine, Olivia, Juliette, Justin, Léa-Maude et Samuel. Il était le frère de Henri-Louis (feu Marie-Laure Vachon), feu Germain (feu Pauline Pouliot), feu Jeannette (feu Jules Vachon), Monique (Lainé Gosselin), Cécile (feu Normand Maheux), Mgr François, feu Lucienne, Marie-Claire (Jean-Noël Labbé), Juliette (John Enos), feu Rollande et Paul. Il était le beau-frère de Roland (Gervaise Cloutier), Colette (feu Hervé Vachon), Yvette (Jeannot Ruel), Benoît (Lorraine Champagne), Lucille, Pierre-Paul (Marthe Vachon), Mario (Carole Hains). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (1515, 17e rue, Saint-Georges, G5Y 4T8) : www.fondationsantebe.com