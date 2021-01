«Captifs» : un nouveau thriller sous haute tension

Jean-Philippe Perras et Brigitte Lafleur seront deux des acteurs au cœur de la nouvelle série «Captifs», un thriller psychologique en six épisodes conçu par Duo Productions et Québecor Contenu, qui vient d’entrer en production.

Dans une idée originale du réalisateur Yannick Savard («L’heure bleue») et des textes de François Pagé, un auteur qui en est à ses premières armes en télévision, «Captifs» nous entraînera dans un immeuble rempli de multiples cellules et salles de contrôle, où la tension sera à son maximum.

Des personnes d’âges et d’horizons différents s’y réveilleront, chacun dans leur cellule. Ces gens ne se connaissent pas et croient ne rien avoir en commun, mais ils réaliseront rapidement qu’ils sont constamment épiés et écoutés, qu’ils sont les pions d’un jeu dangereux, contrôlés comme des pantins.

Le groupe (qui comprendra des personnages interprétés par Martin Dubreuil, Schelby Jean-Baptiste, Brigitte Poupart, Milya Corbeil-Gauvreau, Étienne Courville, Fabien Dupuis, Mylène Dinh-Robic et Pierre-Luc Fontaine) devra travailler ensemble pour survivre et recouvrer la liberté... au prix de bien de la manipulation, de la vengeance et autres manifestations d’instinct de survie! Un jeu du chat et de la souris qui ne laissera pas le téléspectateur indemne.

La date et la plateforme de diffusion de «Captifs» seront annoncées un peu plus tard par Québecor Contenu.

«Parmi les séries québécoises du genre thriller psychologique, on peut affirmer que "Captifs" se démarquera et fera l’événement avec son thème principal puissant et angoissant. Une série qui tirera sa force dans la psychologie de ses personnages, pris en souricière dans leur cellule, et qui ont tous leur importance», a promis Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu, dans un communiqué.

«Nous sommes très fiers et impatients de vous présenter "Captifs", une série de genre comme il n’y en a pas encore eu au Québec. Tout y est pour prédire un succès à cette série unique : des textes puissants, un réalisateur inspiré et des acteurs de grand talent», a pour sa part exprimé Anne Boyer, qui produit le projet avec Stéphane Jacques pour le compte de Duo Productions.