Carrefour nargue Couche-Tard sur Twitter

Quelques jours à peine après qu’Alimentation Couche-Tard ait dû abandonner son projet d’acquérir Carrefour en raison d’une intervention politique du gouvernement français, la chaîne de supermarchés se paie la tête de son rival québécois sur Twitter.

• À lire aussi: Achat de Carrefour par Couche-Tard: une menace à la sécurité alimentaire de la France? Foutaise.

«Pour les lève-tôt nos hypers ouvrent dès 7h30, pour les couche-tard https://carrefour.fr reste ouvert 24h/24. Et pour tous, -34% sur notre sirop d'érable !» peut-on lire sur le compte Twitter du géant français.

Pour les lève-tôt nos hypers ouvrent dès 7h30, pour les couche-tard https://t.co/Q7ApDM4XAj reste ouvert 24h/24. Et pour tous, -34% sur notre sirop d'érable ! 🇨🇦🍁🇫🇷 pic.twitter.com/AZ4cBGCNra — Carrefour (@CarrefourFrance) January 20, 2021

La direction de Carrefour et plusieurs de ses actionnaires, dont le milliardaire Bernard Arnault, appuyaient la transaction de 25 milliards $ avec Couche-Tard.

Mais à un peu plus d’un an de l’élection présidentielle en France, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a opposé son veto au regroupement, invoquant la souveraineté alimentaire.

Or, mercredi, Le Journal rappelait que plusieurs entreprises québécoises sont tombées dans le giron d’acquéreurs français au cours des dernières années, y compris deux producteurs de yogourt et... un transformateur de sirop d’érable.

– Avec Francis Halin