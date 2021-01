COVID-19: le taux d'inoccupation des logements bondit à Montréal

La pandémie de COVID-19 a fait bondir le taux d’inoccupation des logements sur l’île de Montréal, celui-ci étant passé de 1 % à 6 % entre mai et décembre dernier, selon un sondage de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

Si cette situation promet de donner du boulot aux propriétaires de logements au cours des prochaines semaines, elle offre en revanche plus de choix aux locataires pour s’installer dans une unité correspondant mieux à leurs besoins.

Dans les banlieues de la métropole, les taux d’inoccupation sont environ quatre fois moins importants. En comparaison, c’est du côté de trois régions loin de Montréal que les taux d’inoccupation sont les élevés hors de la métropole: ils atteignent 3,3 % dans Chaudière-Appalaches, 3,1 % en Abitibi-Témiscamingue et 2 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a-t-on rapporté mercredi.

«La pandémie et la crise économique qu'elle provoque affectent plus particulièrement la location de logements à Montréal», a dit le directeur des affaires publiques de la CORPIQ, Hans Brouillette, par communiqué.

«Les gens qui travaillent dans le commerce de détail, dans la restauration, le tourisme et le secteur culturel vivent davantage d'incertitude pour leur emploi, a-t-il enchaîné. De plus, la clientèle étudiante et les immigrants représentent aussi une demande locative en forte baisse. À ces facteurs s'ajoutent les logements qu'on louait à des touristes qui reviennent accroître l'offre du marché résidentiel», a énuméré M. Brouillette.

La CORPIQ fait mention des chiffres du Tribunal administratif du logement qui fixe les augmentations de loyer chaque année. La hausse annuelle moyenne des loyers au Québec s’est chiffrée à 1,9 % en 2019 et à 1,2 % l’année suivante, ce qui constituait un plancher en 15 ans.

«[Trente pour cent] des propriétaires de Montréal s'attendent à une saison de relocation plus difficile cette année, comparativement à 14 % qui estiment qu'elle sera plus facile. L'optimisme est nettement moindre à Montréal que dans l'ensemble du Québec», a indiqué M. Brouillette en soulignant que les propriétaires n’auront droit en 2021 qu’à 1,92 $ d’augmentation de loyer pour chaque tranche de 1000 $ de travaux réalisés en 2020, en vertu de chiffres devant être annoncés sous peu par le Tribunal administratif du logement.

«Depuis des décennies, le gouvernement du Québec regarde le parc de logements locatifs se détériorer en raison de sous-investissements causés par une méthode de fixation de loyer trop restrictive. La faute n'incombe pas au Tribunal administratif du logement. Ses dirigeants successifs au fil des décennies ont tous tenté de convaincre le gouvernement de moderniser les critères de fixation, mais aucune formation politique au pouvoir n'a corrigé ce problème connu de tous. Reste à voir ce que le gouvernement de la CAQ compte faire. La désuétude du parc locatif ne fait qu'empirer. Il faut agir plus rapidement», a mentionné M. Brouillette.

Le sondage de la CORPIQ a été mené du 14 au 22 décembre. Quelque 2372 propriétaires ou gestionnaires totalisant près de 70 000 logements au Québec y ont répondu, ce qui équivaut à une marge d'erreur de 2 %, 19 fois sur 20.

Taux d’inoccupation des logements en décembre 2020:

Montréal 6,0 %

Chaudière-Appalaches 3,3 %

Abitibi-Témiscamingue 3,1 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2,0 %

Québec 1,6 %

Montérégie 1,4 %

Laval 1,4 %

Lanaudière 1,2 %

Outaouais 0,9 %

Laurentides 0,9 %

Bas-Saint-Laurent 0,9 %

Centre-du-Québec 0,8 %

Estrie 0,8 %

Mauricie 0,5 %

Source: sondage de la CORPIQ

L’augmentation moyenne de base des loyers atteint 0,8 % en 2021

L’augmentation moyenne de base des loyers atteint 0,8 % pour une unité non chauffée en 2021, a annoncé mercredi le Tribunal administratif du logement (TAL).

Pour un logement à 800 $, en vertu d’un scénario de calcul fictif, la hausse moyenne atteint 6 $ par mois, mais ces calculs ne tiennent pas compte, notamment, des hausses de taxes ni de travaux majeurs qui ont pu être effectués par le propriétaire.

Pour ce qui est des logements chauffés, la hausse moyenne est de 0,5 % pour les unités munies de calorifères électriques. En revanche, une diminution est possible pour les loyers chauffés au gaz (-0,3 %) et au mazout (-3,0 %), ce qui fait ainsi passer l’exemple d’un loyer de 800 $ par mois à 798 $ et à 776 $, respectivement.

Les locataires québécois qui ne s’entendront pas avec leur propriétaire ont un droit de refus et leur dossier peut alors être soumis au TAL par ce dernier dans le mois suivant la réponse de l’occupant.

Parmi les composantes du loyer qui sont considérées pour fixer le loyer, le TAL se sert des chiffres de Statistique Canada pour l’année 2020, lesquels ont été publiés mercredi. Des composantes ont reculé, comme l’électricité (-0,3 %), le gaz (-11,3 %) ainsi que le mazout et autres sources d’énergie (-21,6 %), mais on parle de croissance pour les frais d’entretien (+1,4 %), pour les frais de service (+1,9 %), les frais de gestion (+1,2 %), du revenu net (0,6 %) et des dépenses d’immobilisation (+2,3 %). Ces pourcentages applicables ne sont toutefois pas des estimations moyennes d’augmentation, spécifie le TAL.