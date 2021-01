COVID-19: plus de 2000 tests par jour

Le deuxième confinement et le couvre-feu semblent porter leurs fruits en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. Le nombre de cas actifs est en baisse et ce n'est pas qu'on teste moins.

À la clinique de dépistage de Trois-Rivières, l'achalandage est stable. La majorité des gens rencontrés mercredi par TVA Nouvelles consultaient par précaution pour de légers symptômes.

Dans la semaine du 12 au 18 janvier, 2126 tests quotidiens ont été réalisés pour dépister la COVID-19 sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Il s’agit d’un nombre en augmentation si on le compare aux trois dernières semaines. La région était alors sous la barre des 2000 tests par jour. Pour la semaine du 22 au 28 décembre, on a recensé en moyenne 1650 tests de dépistage par jour.

Rien n'a changé au niveau du délestage dans la région: 60% des activités des blocs opératoires sont maintenues. D'ailleurs, plusieurs personnes mercredi passaient le test de dépistage en vue de leur chirurgie.

Les cliniques de dépistage ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. La clinique de Shawinigan, par exemple, peut faire jusqu'à 300 tests par jour. Mardi, seulement 165 tests y ont été réalisés.

La directrice régionale de santé publique, la Dre Marie-Josée Godi, doit faire le point jeudi. On recense dans la région 11 646 cas de coronavirus depuis le mois de mars dernier.