COVID-19: Québec publiera le nombre de patients dans chaque hôpital

Le gouvernement du Québec publiera dorénavant le nombre de patients atteints de la COVID-19 traité dans chaque centre hospitalier de la province.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter mercredi.

Merci pour votre suggestion constructive @joel_arseneau, les données quotidiennes sur les hospitalisations COVID par centre hospitalier sont désormais disponibles au👇 https://t.co/zbTUnz8A32 — Christian Dubé (@cdube_sante) January 20, 2021

Il s’agit d’une demande formulée par le porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau, la semaine dernière.

Selon le député des Îles-de-la-Madeleine, un accès facile à ces données permettrait non seulement aux citoyens d’identifier les établissements à éviter, mais aussi de mieux sensibiliser le public à l’évolution de la situation dans les régions.

« Le tableau ci-dessous présente les hospitalisations actives. Celles-ci sont présentées afin de juger de la charge sur les services de santé », précise-t-on dans le tableau publié sur le site du ministère de la Santé, mercredi.

On y retrouve entre autres le nombre de patients hébergés en dehors et dans les unités de soins intensifs de chaque centre hospitalier en plus d’une comparaison de ce nombre sur sept jours et par rapport au sommet de la première vague au printemps dernier.

À l’exception des hôpitaux situés à Montréal, on constate qu’en général davantage de patients sont actuellement soignés pour la COVID-19 dans les centres hospitaliers en région que lors de la première vague.