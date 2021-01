David Pastrnak bientôt de retour?

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak pourrait revenir au jeu plus tôt que prévu, lui qui devait initialement rater cinq mois d’activités après avoir subi une opération à une hanche le 16 septembre.

Pastrnak a en effet repris l’entraînement, non sans enfiler un chandail rouge, qui signifie que le joueur doit éviter les gros contacts. La situation pourrait toutefois changer rapidement.

«Il est en avance sur l’échéancier et la date initiale à la mi-février, a dit l’entraîneur-chef Bruce Cassidy lors d’une vidéoconférence, mercredi. Les contacts ont commencé. Il a dû quitter quelques entraînements parce que vous ne savez tout simplement pas comment vous allez réagir. Sa convalescence se passe très bien.»

«Il faut voir comment il se rétablit après des contacts, et ensuite quand il sera en mesure de reprendre les entraînements avec contacts [plus durs] sans être en danger. C’est encore un peu loin, mais ce devrait être avant la mi-février.»

Cassidy et les médecins de l’équipe ont malgré tout une petite idée des prochaines étapes qui attendront le Tchèque de 24 ans à court terme.

«Je dirais que la meilleure estimation serait qu'il va être avec nous toute cette semaine dans un maillot rouge signifiant "restez en dehors des jeux physiques", a déclaré Cassidy. Et puis, avec un peu de chance, la semaine prochaine, il se joindra à nous et on verra à quel point il est prêt pour [un retour]. [Quand], je ne sais pas.»

Pastrnak a connu sa meilleure saison en carrière en 2019-2020, récoltant 48 buts et 95 points en 70 parties. Les Bruins attendent par ailleurs son retour avec impatience, eux qui ont montré une fiche de 1-1-1 jusqu’ici.