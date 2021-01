Des lectures gratuites à La Bordée

Le théâtre La Bordée relance ses opérations avec quatre lectures qui seront offertes sur son site internet. Ça débute samedi avec la comédie Art de Yasmina Reza.

Une pièce qui raconte l’histoire de Serge, un amateur d’art qui vient de faire l’acquisition d’un tableau qui ne fait pas l’unanimité et qui bousculera une amitié de longue date entre trois amis. Cette comédie met en vedette Emmanuel Bédard, Vincent Champoux et Jean-Michel Girouard.

« Est-ce que l’on peut être ami même si on ne partage pas les mêmes goûts? C’est ce qu'aborde cette pièce. C’est une pièce sur l’amitié masculine, et ça, il n’y en a pas tellement. Elle parle aussi d’art contemporain. C’est une pièce française intelligente, vive et avec beaucoup d’esprit », a fait savoir le directeur artistique Michel Nadeau.

La Bordée souhaitait entreprendre l’année 2021 en accueillant du public dans sa salle du quartier Saint-Roch. Ce qui ne sera pas le cas en raison des mesures mises en place par la Santé Publique.

« Il s’agit d’une alternative à notre saison alternative. Il est très important pour nous de garder le théâtre vivant jusqu’au retour des spectateurs dans les salles. Nous voulons offrir à tous une option sécuritaire pour se changer les idées en ces temps de confinement », a indiqué Michel Nadeau, qui se dit encouragé par le nombre de cas à la baisse à Québec.

Après Art, La Bordée présentera le drame Le périmètre (30 janvier), La controverse de Valladolid (6 février) et La paix des femmes, une nouvelle pièce en création écrite par Véronique Côté, le 13 février.

Les lectures seront en ligne pour une durée de 24 heures, de 17 h le samedi jusqu’au dimanche soir.

La lecture de la pièce La Meute, qui devait avoir lieu le 26 janvier, a été annulée. La Bordée évalue les options pour une éventuelle reprise plus tard en saison. Même situation en ce qui concerne le laboratoire Le polygraphe qui devait être présenté devant public le 20 février.