«Drôles de Véronic»: Véronic DiCaire se fait plaisir

C’est une Véronic DiCaire en grande forme qu’on retrouve dans Drôles de Véronic, nouvelle et attendue comédie à sketchs de TVA, où la sympathique artiste s’éclate en se faisant à la fois imitatrice, comédienne et chanteuse, entourée de complices de grand talent.

On est habitués à l’entendre pasticher des voix de chanteuses. Mais ce n’est pas cette direction qu’emprunte Véronic DiCaire dans Drôles de Véronic, qui occupera la case horaire du mercredi, à 21 h 30, dès le 27 janvier.

Même que la commande de TVA était claire: la portion musicale ne devait pas voler la vedette dans l’émission, histoire de faire découvrir d’autres forces de la «performeuse» aux mille aptitudes et vedette internationale qu’est DiCaire. La principale intéressée s’en est follement réjouie.

«Mon Dieu que je me suis éclatée. De mettre des perruques, de parodier, ce que je ne fais pas du tout dans mon spectacle – où je ne me déguise pas et ne me maquille pas –, et même de mettre des lentilles pour changer la couleur de mes yeux... Je m’amuse comme une folle!» s’est-elle enflammée en visioconférence de presse, mercredi.

PHOTO COURTOISIE/TVA

Chambres en ville

DiCaire s’adonne donc pour la première fois à du jeu pur en incarnant des personnages créés de toutes pièces.

Comme celui de «la fille qui ne sait pas qu’elle dérange», ou la colorée courtière immobilière Gladys Darisse, aux allures de chanteuse country, mal engueulée avec ses propos racistes et homophobes.

Mais c’est quand elle singe nos personnalités préférées dans divers contextes que Véronic frappe ses plus gros coups de circuit. Sa Isabelle Boulay qui déclame de la poésie et se perd dans ses souvenirs en tournant un boulier de bingo, avec voix identique, est truculente.

Dans une efficace caricature de Chambres en ville («Chambres en campagne»), avec le vrai Gregory Charles qui reprend son rôle de Julien, assis au piano, DiCaire reproduit à la perfection les intonations d’Anne Dorval dans la peau de Lola.

On nous promet également, dans un prochain épisode, un coup de coude à Big Brother Célébrités, avec des personnages mythiques de la télévision (Moman de La petite vie, Rogatien de Taxi 0-22, etc.).

Ratisser large

La bande de comédiens qui renvoie la balle à DiCaire est à la hauteur. Éric Bernier, qu’on savait très drôle, imite superbement: son Charles Tisseyre, à Découvrez, est excellent. Idem pour ses Serge Denoncourt et Simon Boulerice, auditionnant pour animer L’amour est dans le pré. Parfaite pour ce genre de concept, Josée Deschênes brille à chacune de ses apparitions.

Puis, en misant sur des Catherine Chabot, Fabiola Aladin, Gabrielle Côté, Joanie Guérin, Sharon Ibgui, Anglesh Major et Benoît Mauffette, peu connus du grand public, TVA se targue d’avoir su marier avec aplomb jeunesse et expérience. Se joindront parfois au groupe des invités surprises. Qui plus est, Drôles de Véronic compte sur une équipe d’auteures entièrement féminine (dont fait notamment partie Virginie Fortin), chapeautée par Marie-Andrée Labbé, plume derrière «Trop».

Certains décèleront dans Drôles de Véronic une parenté avec les vieilles vignettes de RBO, de Saturday Night Live (SNL Québec chez nous) et autres Samedi de rire.

Le résultat paraîtra inégal aux yeux de certains, quelques saynètes semblant mieux réussies que d’autres. Tant mieux, clame Josée Fortier, productrice au contenu et script-éditrice, qui y voit ainsi la preuve qu’il y en a pour tous les goûts. C’était l’objectif, de ne pas se cantonner à un seul style. Toutes les générations devraient aussi y trouver leur compte.

Et si les gags de Drôles de Véronic vont parfois loin et pourraient érafler quelques susceptibilités, on ne craint pas les tollés bien-pensants.

«On fait confiance à l’intelligence du public», avance Denis Dubois, vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu.

Drôles de Véronic, le mercredi, à 21 h 30, dès le 27 janvier, à TVA.