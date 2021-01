Frange radicale: Erin O’Toole se réveille tard

Devant la frange de la droite radicale présente dans ses propres rangs, le chef conservateur Erin O’Toole jure vouloir faire enfin le grand ménage. En guise de sacrifice symbolique, il expulse donc son député Derek Sloan pour avoir accepté un don de 131 $ d’un suprémaciste blanc.

Si le réveil de M. O’Toole eût été plus rapide, on serait sûrement moins tenté de douter de ses vraies motivations. Cette fameuse frange réside en effet depuis des années au Parti conservateur du Canada (PCC). Et ce, jusqu’à maintenant, incluant sous M. O’Toole.

Non pas qu’Erin O’Toole soit lui-même d’extrême droite. Il ne l’est pas. Stephen Harper ne l’était pas non plus. Le problème est que ces deux hommes n’ont jamais dédaigné faire appel à cette même frange pour les appuyer.

Si Erin O’Toole avait rejeté sans appel les valeurs et les idées de cette faction dès le début de la dernière campagne à la chefferie conservatrice, il n’aurait aucun besoin aujourd’hui de le faire. Cela tombe sous le sens.

Ménage électoraliste

Le fait est que cette même frange radicale, minoritaire au PCC, n’en est pas moins influente. Erin O’Toole aurait dû s’en occuper bien avant la tentative de coup d’État du 6 janvier au Capitole, menée par des trumpiens violents.

Face à cet événement sans précédent, de toute évidence, M. O’Toole ne voudrait surtout pas que son parti soit associé ni de près ni de loin au courant trumpien.

Encore moins dans une année qui, au fédéral, s’annonce fort possiblement électorale. Face aux libéraux de Justin Trudeau, Erin O’Toole tente donc d’effacer de l’ardoise conservatrice ses mouchetures d’extrême droite.

« Les conservateurs forment un parti conventionnel, modéré et pragmatique aussi vieux que la Confédération, qui est résolument au centre de la politique canadienne », lance-t-il.

Jurant aussi qu’« il n’y a pas de place pour l’extrême droite dans notre parti », « le racisme, insiste-t-il, est une maladie de l’âme qui ne sera pas tolérée au pays ou dans le parti ». Encore une fois, c’est très peu et c’est très tard.

Mariage contre nature

Des fondamentalistes chrétiens au lobby proarmes, en passant par ceux qui, dans la base conservatrice, rêvent de retirer aux femmes leur libre choix à l’avortement, Erin O’Toole sait fort bien que son soi-disant « grand ménage » les épargnera pour la plupart.

Pourquoi ? Parce que parmi les partis politiques traditionnels, des tenants de la droite radicale, y compris au Canada, sont à la recherche constante d’une « maison » politique où déposer leurs pénates.

Au fédéral, le seul « foyer » propice pour eux est le PCC. Pas question pour eux de s’installer chez les libéraux ou les néo-démocrates. Un tel « mariage » serait définitivement contre nature.

Depuis le départ de Brian Mulroney, le véritable boulet au pied des conservateurs, il est précisément là. Dans sa course à la chefferie, Erin O’Toole aurait pu s’en délester tout de suite. Il ne l’a pas fait.

Le jour venu du prochain scrutin fédéral, c’est bien de cela que plusieurs électeurs canadiens et québécois risquent fort de se souvenir.