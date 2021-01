Grand Défi Pierre Lavoie: une programmation 2021 passablement modifiée

L’organisation du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) a annoncé mercredi l’annulation de ses principaux événements de 2021, dont le 1000 KM, La Course et La Boucle, mais promet des alternatives durant l’année, notamment La Grande marche sous zéro, qui aura lieu virtuellement du 19 au 21 février.

La pandémie de coronavirus demeurant bien réelle, le GDPL n’a pas eu le choix de modifier ses plans, évoquant «l’incertitude persistante et les restrictions qui resteront en place pour un bon moment». Toutefois, devant le succès obtenu par ses nombreuses activités virtuelles en 2020, il promet de revenir en force avec, entre autres, une présentation bonifiée du 1 000 000 de KM Ensemble en juin. De plus, le public pourra profiter des joies de la marche en hiver au Québec le mois prochain, a précisé le GDPL par voie de communiqué.

Effectivement, La Grande marche sous zéro constituera «un événement hivernal très inclusif et gratuit» à l’intention de ceux souhaitant bouger. Des détails à ce sujet seront dévoilés prochainement.

Le GDPL a également confirmé l’annulation du défi des Cubes énergie et de la Grande récompense, en pause cette année. Pour revenir au 1 000 000 de KM Ensemble, les marcheurs, coureurs et cyclistes avaient totalisé l’an passé plus de 2 000 000 kilomètres collectivement. Sans dévoiler les détails de ce qui aura lieu en juin, le GDPL espère rallier les Québécois.

«Cette année, tous nos efforts et toutes nos équipes seront mis en œuvre pour créer un événement virtuel majeur jamais vu au Québec. Un défi ambitieux qui nous motive profondément, car la nécessité de demeurer actif n’a jamais été aussi impérative pour notre santé mentale et physique. Nous voulons faire de cet événement un puissant moteur pour inciter les gens à passer à l’action», a-t-il affirmé.