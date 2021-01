Laurent Proulx remporte sa bataille en cour contre le DGEQ

Mis à l’amende par le DGEQ pour avoir prétendument fait de la sollicitation illégale auprès d’un donateur d’Équipe Labeaume en 2014, l’ex-conseiller municipal Laurent Proulx a été blanchi par la Cour du Québec.

Début 2019, l’ancien politicien – qui s’est fait connaître aussi lors de la grève étudiante en tant que porte-étendard des carrés verts – n’avait pas caché sa frustration lorsque le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) lui avait imposé une amende de 5 000 $.

On lui reprochait essentiellement d’avoir recueilli un don de 100 $, pour un cocktail de financement d’Équipe Labeaume, auprès d’un donateur qui n’avait pas la qualité d’électeur puisqu’il demeurait à Terrebonne. Le donateur en question, qui avait été approché via le réseau social Messenger, a cependant des bureaux à Québec sur le boulevard Wilfrid-Hamel.

Laurent Proulx avait promis de se défendre. Il a contesté l’amende et a eu gain de cause devant la Cour du Québec. La décision, qui est tombée en mars 2020, était passée sous le radar en raison de la pandémie qui venait à peine de frapper le Québec et qui monopolisait l’actualité.

La juge Caroline Meilleur, qui a eu accès aux échanges entre Laurent Proulx et le donateur sur Messenger, a cru la version de l’ancien conseiller municipal. Ce dernier a affirmé qu’au moment des évènements, il avait la conviction que le donateur résidait à Québec. L’homme qu’il avait approché se définit lui-même comme «un gars de Québec», il y a grandi et sa mère y habite toujours, observe le Tribunal.

Un témoignage «franc»

«Le témoignage du défendeur est franc et sans ambiguïté. Il ignorait que son "ami" n’était pas domicilié à Québec. Il lui a été présenté comme un gars de Québec lors d’une soirée à Québec par leur ami commun, également de Québec», peut-on lire dans le jugement. Laurent Proulx n’a jamais vu non plus le chèque du donateur (avec son adresse personnelle à Terrebonne) puisqu’il ne lui a pas été remis directement.

«En l’espèce, dès le premier échange, le défendeur s’enquiert de la qualité d’électeur (du donateur). Certes, lors de cet échange, ce dernier a spécifié que l’adresse était celle de son bureau, mais le Tribunal retient que le défendeur n’a pas vu cette information (...) Le Tribunal croit la version du défendeur qu’il n’a pas vu la mention (de l’adresse) puisqu’au même moment, il écrivait 4 messages consécutifs», précise-t-on dans le jugement.

«Il est vrai qu’il incombe au solliciteur de s’assurer de la qualité d’électeur du donateur. Or, à partir du moment où un citoyen donne comme adresse celle de la municipalité en cause, rien ne l’oblige à faire des vérifications supplémentaires dans la mesure où il n’entretient aucun doute quant à cette adresse. Le solliciteur n’a pas en sa possession la liste électorale», ajoute la juge Meilleur, qui a acquitté Laurent Proulx.