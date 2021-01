Le premier Marché Adonis de Québec se prépare à accueillir la clientèle

Après s’être fait désirer pendant des années par la population de Québec, c’est finalement ce jeudi que le Marché Adonis ouvrira ses portes au grand public. Le Journal a eu droit à un aperçu ce matin, à la veille de ce grand jour.

Située tout près des Galeries de la Capitale, au 1700 rue Bouvier, la nouvelle succursale sera enfin prête jeudi à accueillir ses clients dans un environnement des plus sécuritaires. Inaugurer une nouvelle épicerie en pleine pandémie, c’est le défi qui attendait les responsables de la chaîne.

Photo Diane Tremblay

D’une superficie de plus de 48 500 pieds carrés, la réalisation de ce projet a nécessité un investissement de près de 13 millions de dollars. Ce nouveau magasin est le 15e de la chaîne et permet l’embauche de quelque 185 personnes.

Photo Diane Tremblay

Avec plus de 34 000 produits variés, dont plus de 2 600 produits du Québec, la clientèle aura l’occasion de voyager à travers une multitude de produits d’ici et méditerranéens.

Photo Diane Tremblay

Outre une grande variété de fruits et légumes frais, le Marché Adonis offrira de nombreux repas faits sur place disponibles pour emporter, un vaste comptoir de noix et d’olives ainsi qu’une importante sélection de coupes de viandes fraîches et marinées, un comptoir de fruits de mer, un comptoir de fromages, une boulangerie complète où seront disponibles gâteaux et pâtisseries, sans oublier des pains pitas faits sur place tous les jours.

Des mesures rigoureuses

Dans ce contexte hors du commun, tout est mis en place pour assurer la santé et sécurité des employés et des clients.

Jusqu’au 8 février, selon les directives gouvernementales, l’heure de fermeture est fixée à 19 h 30 et une capacité maximale de 130 personnes en magasin sera permise. De plus, il est recommandé qu’une seule personne par foyer se présente en magasin.