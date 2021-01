Les transporteurs veulent vous voir dans le Sud

Les compagnies aériennes multiplient les offres alléchantes pour que les Québécois partent dans le Sud malgré les appels à la prudence des gouvernements Legault et Trudeau.

• À lire aussi: Legault demande à Trudeau d'interdire les vols internationaux non essentiels

• À lire aussi: De nouvelles mesures pour décourager les Canadiens de voyager?

Des compagnies aériennes qui offrent des forfaits tout-inclus pour le Sud n’hésitent pas à baisser drastiquement leurs prix, alors que François Legault a demandé hier au gouvernement fédéral que les voyages non essentiels soient annulés.

Un voyagiste en ligne propose par exemple des rabais allant jusqu’à 70 % pour un séjour dans un hôtel de luxe à Punta Cana, en République dominicaine, à la fin du mois de janvier.

Sur un autre site, une famille de quatre peut aller sous le soleil de Cuba pour moins de 3000 $ durant la semaine de relâche.

Mais malgré ces offres, les Québécois semblent moins friands de voyages dans le Sud, même pour la semaine de relâche.

« On a profité d’un bref vent de fraîcheur à la fin décembre avec plusieurs voyages durant les Fêtes, mais avec tout ce qu’on a entendu depuis, avec les statistiques et les tests de COVID obligatoires, je peux vous assurer que la demande retombe complètement, assure Johanne Larivière, une conseillère en voyages d’Outremont, à Montréal. Croyez-moi, il n’y a plus personne qui se précipite sur des voyages pour la semaine de relâche. »

Ventes en chute libre

Même constat d’André Desmarais, un routier de l’industrie et ancien président du chapitre québécois de l’Association canadienne des agences de voyages.

« Les gens réservent généralement leurs voyages des Fêtes et de la semaine de relâche au mois d’août. Or, ils ne l’ont pas fait cette année. On roule actuellement à 10 % des ventes habituelles. »

La traditionnelle semaine de relâche scolaire des élèves du primaire et du secondaire est devenue pour nombre de Québécois l’occasion de vacances annuelles dans le Sud.

Tourisme Québec ne tient pas de statistiques précises à ce propos. Mais selon un de ses sondages, 18 % des Québécois questionnés en 2019 prévoyaient un voyage « au soleil » pendant la semaine de relâche.

Ça annule vite

De son côté, Aéroport de Montréal soutient avoir assisté au départ de quelque 221 455 passagers à destination de l’étranger (hormis les États-Unis) en mars 2020. Du nombre, plusieurs partaient en voyages.

Les choses ont bien changé depuis, affirme Mme Larivière.

« Les gens sont pas mal plus prudents et moins désinvoltes, explique-t-elle. Ce qui fait que même après avoir réservé, plusieurs choisissent d’annuler ou reporter leur voyage à plus tard, profitant des flexibilités nouvelles offertes par les grossistes. »

Les aubaines pour la relâche*

Punta Cana, République dominicaine, Sunwing, (26 février au 5 mars)

Hôtel Royalton Bavaro Resort & Spa (★★★★★) à partir de 4060 $ pour deux adultes et deux enfants**

Riviera Maya, Mexique, WestJet, (27 février au 6 mars)

BlueBay Grand Esmeralda (★★★★) à partir de 1079 $ pour un adulte.

Cayo Coco, Cuba, Air Canada, (1er mars au 8 mars)

Grand Muthu Cayo Guillermo (★★★★) à partir de 3576 $ pour deux adultes et deux enfants**

Holguin, Cuba, Air Transat, (28 février au 7 mars)

Hôtel Brisas Guardalavaca (★★★) à partir de 2976 $ pour 2 adultes et 2 enfants**

Les aubaines avant la relâche*

Punta Cana, République dominicaine, Sunwing, (29 janvier au 5 février)

Hôtel Royalton Bavaro Resort & Spa (★★★★★) à partir de 1644 $ pour deux adultes

Cancún, Mexique, Sunwing, (6 février au 13 février)

Hôtel Royalton CHIC Suites Cancun Resort and Spa (★★★★★) à partir de 1065 $ pour un adulte

Cayo Coco, Cuba (14 au 21 février)

Hôtel Tryp Cayo Coco, Air Canada, (★★★1⁄2) à partir de 779 $ pour 1 adulte

Cayo Coco, Cuba, Air Canada, (du 7 au 14 février)