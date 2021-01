Lévis perd le contrat de la MRC de Portneuf pour le 911

La centrale 911 de la Ville de Lévis vient de perdre un important contrat de répartition d’appels d’urgence pour la MRC de Portneuf, qui a plutôt choisi de se tourner vers une entreprise privée de Trois-Rivières.

La décision a été prise lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, le 25 novembre dernier, d’octroyer le nouveau contrat à Groupe CLR, une entreprise spécialisée dans le domaine de la radiocommunication.

Pour la Ville de Lévis, cela représente 18 municipalités en moins à desservir, soit 10 % de l’ensemble de ses contrats à travers la province.

Annuellement, c’est plus de 275 000 $ de perte de revenus, estime le directeur du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Michel Desgagnés. Ces revenus sont perçus sous forme de redevances prélevées sur les factures de lignes téléphoniques résidentielles et cellulaires des contribuables.

Logiciels incompatibles

La directrice générale adjointe de la MRC de Portneuf, Caroline D’Anjou, explique que cette décision a été prise en raison de l’incompatibilité du logiciel utilisé par la Ville de Lévis avec celui utilisé par la MRC, appelé ICO Incendie.

« Les services incendie de chaque municipalité qui utilisent ce logiciel-là peuvent y entrer toutes les données des maisons, des édifices et des entreprises contenues dans les rapports d’inspection incendie. Ça permet de savoir, par exemple, combien il y a d’étages et où sont les sorties de secours, et ils peuvent ensuite colliger toutes ces informations dans ce système. Ces informations ne se rendaient pas à la centrale de Lévis », explique Mme D’Anjou, ajoutant que ça faisait deux ans que leur entente était échue.

Pas de suppression de postes

M. Desgagnés indique que la Ville utilise le logiciel concurrent Emergensys et a travaillé très fort pour faire fonctionner les deux technologies ensemble.

« Mais ça n’a pas fonctionné », laisse-t-il tomber.

Le directeur du SPVL assure que la perte de ce contrat n’entraînera pas de suppression de postes à la répartition de la centrale 911. « J’ai demandé à ce que l’on conserve nos employés », fait-il valoir.

Il se désole néanmoins de la situation. « C’est bien déplorable. Ça faisait 20 ans que l’on était ensemble, indique M. Desgagnés. On n’est pas heureux de ça. On a travaillé pour eux, mais finalement on a été surpris par la résolution. Ils ne nous l’ont même pas envoyée, on l’a vue sur leur site. »

La centrale de Lévis dessert une cinquantaine de municipalités.