Lévis: répit jusqu’au 1er juin pour le paiement des taxes municipales

La Ville de Lévis suspend jusqu’au 1er juin les taux d’intérêt pour les retards de paiement des taxes municipales.

C’est ce que le maire Gilles Lehouillier a annoncé, mercredi matin, en point de presse.

À Lévis, il est déjà possible de payer ses taxes municipales en 12 versements mensuels sans frais ni intérêts. La décision de la Ville fait donc en sorte que tous les paiements de taxes - y compris pour la dernière tranche de l’année 2020 - peuvent être reportés, sans frais ni intérêts, jusqu’au 1er juin.

«En fonction de l’évaluation de la situation liée à la pandémie, cette mesure pourrait être prolongée afin d’offrir aux contribuables et aux entreprises lévisiennes une plus grande flexibilité dans la gestion du paiement des taxes», a ajouté le maire.

La semaine dernière, la Ville de Lévis a promis de donner du répit à ses commerçants et à ses citoyens en ces temps de pandémie.

L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin

Les maires de L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures avaient également indiqué au Journal, la semaine dernière, leur intention de suivre les traces de la Ville de Québec. Ils ont officialisé, dans les dernières heures, le report des échéances pour le paiement des taxes municipales, sans frais ni intérêts.

Les Lorettains peuvent désormais acquitter leur facture de taxes en quatre versements aux dates suivantes : 3 juin, 5 août, 16 septembre, 25 novembre. À Saint-Augustin-de-Desmaures, les quatre versements égaux sont désormais exigibles le 28 mai, le 23 juillet, le 3 septembre et le 5 novembre.

Mégacentre de vaccination

D’autre part, Gilles Lehouillier a eu la confirmation, durant le point de presse de mercredi matin, qu’un mégacentre de vaccination sera installé prochainement au Centre des congrès de Lévis.

Le maire venait d’ailleurs d’affirmer qu’on a besoin «d’un très grand déploiement de vaccination. Le temps joue un peu contre nous. Il faut vacciner à la vitesse grand V».

Selon un sondage commandé par la Ville et réalisé en décembre, plus de moitié (54,1%) des dirigeants d’entreprises lévisiennes affirment que leur compagnie ne pourra pas tenir plus de 12 mois si jamais les restrictions gouvernementales actuelles restent en vigueur.

«Une entreprise sur deux à Lévis connaitra de sérieuses difficultés s’il fallait que la situation actuelle se poursuive pendant une bonne partie de l’année 2021», s’est alarmé Gilles Lehouillier.

L’hôtellerie, la restauration, la culture et le commerce de détail sont les secteurs les plus durement affectés, a-t-on insisté.

¬Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée