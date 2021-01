LNH: Sidney Crosby a encore l’avantage sur Alexander Ovechkin

Le débat entourant Sidney Crosby et Alexander Ovechkin semble remonter à Mathusalem, mais le premier a encore eu le dessus sur le second, cette semaine, quand les Penguins de Pittsburgh ont vaincu, deux fois plutôt qu’une, les Capitals de Washington.

Crosby a longtemps eu le don de reléguer Ovechkin au second plan au cours de sa carrière.

Encore mardi, le célèbre numéro 87 est celui qui a tranché en faveur des Penguins, en prolongation, dans un gain de 5 à 4 à Pittsburgh. D’abord et avant tout, Crosby est heureux de voir son équipe demeurer sur le chemin de la victoire après les deux défaites contre les Flyers, à Philadelphie, pour entamer la saison.

«Quand tu regardes les matchs à Philadelphie, les pointages n’indiquent probablement pas l’allure des rencontres, a indiqué Crosby, rappelant sur le site web de la Ligue nationale [LNH] que les Penguins avaient alors été dominés 11 à 5 au chapitre des buts. Nous avons commis quelques erreurs contre les Flyers, mais de revenir ici et d’obtenir deux grosses victoires, c’était vraiment important.»

Un but en double infériorité

Au-delà de son filet gagnant en prolongation, Crosby s’est attardé sur le but inscrit en double infériorité numérique (à 3 contre 5) par son coéquipier Teddy Blueger en deuxième période. Sur la séquence, le gardien Casey DeSmith a effectué une longue passe à Blueger pour aider les Penguins à réduire l’écart à un seul but.

«C’était un jeu fantastique de Casey, a commenté Crosby. Quand tu vois un gardien faire ça, tu espères que ça fonctionne. Teddy a aussi fait une bonne lecture du jeu avant de réussir une belle feinte en échappée.»

À propos du riche passé entre Crosby et Ovechkin dans la LNH, rappelons que les Penguins ont notamment vaincu les Capitals, à chaque fois au deuxième tour des séries éliminatoires, durant leur parcours vers la coupe Stanley, en 2009, 2016 et 2017. En revanche, Ovechkin et les «Caps» avaient aussi éliminé les Penguins au passage avant leur conquête de 2018.

Le prochain rendez-vous entre les Penguins et les Capitals, dans la présente bataille de la section Est, est prévu le 14 février, jour de la Saint-Valentin.