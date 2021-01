Michael Brantley rejoint George Springer chez les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont effectué une deuxième embauche importante en autant de jours, mercredi, mettant la main sur le joueur autonome Michael Brantley.

Selon la chaîne Sportsnet, le voltigeur a accepté un pacte de trois ans. L’entente est conditionnelle à des tests physiques satisfaisants.

Ainsi, Brantley rejoindra visiblement son ami George Springer, qui a signé un contrat de six ans et de 150 millions $ d’après ce qu’a rapporté le réseau MLB Network. Les deux hommes ont d’ailleurs évolué ensemble avec les Astros de Houston durant les deux dernières campagnes.

En 2020, le frappeur gaucher a conservé une moyenne au bâton de ,300, totalisant cinq circuits et 22 points produits. L’année précédente, il avait cogné 22 longues balles et fait marquer 90 points. Le vétéran a joué pour les Indians de Cleveland de 2009 à 2018. Il revendique en carrière 114 coups de quatre buts et 640 points produits.