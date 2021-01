Nikola Jokic trop fort pour le Thunder

Nikola Jokic a permis aux Nuggets de Denver d'obtenir un gain de 119-101 sur le Thunder d’Oklahoma City, mardi soir, au Pepsi Center.

Le Serbe de 25 ans a inscrit 27 points, réussi 12 rebonds et fourni six passes décisives.

La vedette des Nuggets a été appuyée par Monté Morris, qui a amassé 15 points, quatre rebonds et cinq aides. Paul Millsap et Will Barton ont aussi contribué avec des récoltes de 13 points chacun.

Du côté du Thunder, c’est le Québécois Luguentz Dort qui a animé le spectacle. Le natif de la métropole de la Belle Province a obtenu 20 points, cinq rebonds et trois mentions d’assistance en 25 minutes de jeu.

Il s’agissait de la troisième défaite de la formation californienne à ses quatre dernières sorties.

La séquence du Jazz se poursuit

Au Vivint Smart Home Arena, le Jazz de l’Utah a signé une sixième victoire consécutive, en battant les Pelicans de La Nouvelle-Orléans 118 à 102.

Donovan Mitchell a sonné la charge chez les vainqueurs, lui qui a marqué 28 points. Il a été particulièrement efficace au premier quart, y amassant 15 points.

Chez les Pelicans, Zion Williamson a inscrit 32 points. Il a ainsi réussi deux performances d’au moins 30 points lors de deux matchs de suite pour la première fois de sa jeune carrière dans la NBA.

Par ailleurs, Lonzo Ball était de retour au jeu, après avoir raté les trois dernières rencontres de la formation de La Nouvelle-Orléans en raison d’une blessure à un genou. En 23 minutes de jeu, il a obtenu sept points, un rebond et quatre aides.