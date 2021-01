Objectif dépassé

Photo courtoisie

La 11e Guignolée du Dr Julien, à Lévis, au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), qui s’est tenue du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021, a dépassé son objectif de 120 000 $ en montrant un bilan final de 154 479,38 $.

La journée du 12 décembre 2020 a été particulièrement « payante » avec son service de dons à l’auto aux Galeries Chagnon (photos) avec une récolte de près de 28 000 $, incluant les dons électroniques. De plus, de nombreuses entreprises ont fait des collectes au profit du CPSL ou ont démontré leur appui en faisant un don philanthropique. Ces différentes initiatives entrepreneuriales ont enregistré un montant record de 60 383 $. « Avec l’annulation en 2020 de nos différents événements-bénéfices, la réussite de la 11e Guignolée du Dr Julien à Lévis était d’autant plus cruciale pour la pérennité de l’organisme. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la solidarité qui s’est manifestée », de dire Maude Julien, directrice générale du CPSL.

Un passionné d’opéra

L’Opéra de Québec m’annonce la nomination de Daniel Turp (photo) en tant que président de son conseil d’administration. Juriste de formation, professeur à l’Université de Montréal et professeur invité à l’Université Laval, il présidera également les conseils d’administration du Festival d’opéra de Québec et de la Fondation de l’Opéra de Québec. Membre du conseil d’administration depuis juillet 2020, M. Turp détient également une formation de musicologue. Passionné d’opéra de longue date, il a notamment créé l’Observatoire québécois d’art lyrique. Il fut en outre député à la Chambre des communes ainsi qu’à l’Assemblée nationale du Québec, où il fut vice-président de la Commission parlementaire de la culture. Il succède ainsi à Pierre A. Goulet, président du conseil d’administration de l’Opéra de Québec de septembre 2015 à décembre 2020.

Il est en or...

Jean Sawyer, qui a fait les belles heures des Remparts de Québec à titre de relationniste et de premier directeur marketing permanent d’une équipe de la LHJMQ, et de la Brasserie Labatt par la suite, a 80 ans aujourd’hui. Au cours de ses sept années chez les Remparts (1969-1976), Jean a notamment été l’un des artisans de la mise en place de la radiodiffusion des parties des différentes équipes de la LHJMQ. Puisqu’il était l’un des rares directeurs des communications au sein de la LHJMQ, Jean était « prêté » par les Remparts à différentes formations pour des événements spéciaux, notamment le tournoi de la Coupe Memorial. Pour honorer son travail, la LHJMQ a instauré, il y a quelques années, le Trophée Jean Sawyer afin de récompenser le meilleur directeur marketing du circuit. Sur la photo, Jean Sawyer, qui fut aussi président de La Confrérie des Amis du Québec, est accompagné de Guy Lafleur avec qui il a gardé contact au fil des ans et depuis l’époque des Remparts en or.

Anniversaires

Omar Sy, acteur et humoriste français connu pour ses prestations dans le film Intouchables (César du meilleur acteur) et la série Lupin sur Netflix, 43 ans... Denis Langlois, directeur de l’information chez Leclerc Communication... Michel Goyette, comédien québécois, 48 ans... Micheline Fleury, la conjointe de Gaby Drolet de circulationquebec.com... Jamie Hislop, joueur avec les Nordiques de 1979 à 1981, 67 ans... David Lynch, réalisateur (L’Homme Éléphant) 74 ans... Edwin (Buzz) Aldrin (photo), astronaute américain, le 2e homme à marcher sur la lune (Mission Apollo 11), 91 ans.

Disparus

Le 20 janvier... 2011 : Vincent Rochette (photo) 83 ans, ingénieur de Québec... 2019 : François Perrot, 94 ans, acteur français... 2019 : Hélène Rowley Hotte, 93 ans, mère de l’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe... 2018 : Paul Bocuse, 91 ans, grand chef cuisinier français parmi les plus célèbres du monde... 2018 : Naomi Parker Fraley, 96 ans, Américaine qui a inspiré avec son bandana rouge à pois blancs l’affiche de « Rosie la riveteuse » et son slogan « We Can Do It ! », emblèmes de générations de luttes féministes... 2017 : Cédric Finn, 27 ans, fils de Nathalie Lapierre et Steven Finn (Nordiques)... 2015 : Hitoshi Saitō, 54 ans, judoka japonais, double champion olympique (1984 et 1988)... 2013 : Richard Garneau, 82 ans, monument de la télévision sportive, journaliste, commentateur et descripteur... 2012 : Marjolaine Gagné, 70 ans, présidente fondatrice de TéléMag Québec... 2012 : Etta James, 73 ans, légendaire chanteuse de blues... 2009 : Claude Potvin, 69 ans, le plus célèbre des 4 Chevaliers O’Keefe 2008 : Robert Lemieux, 66 ans, avocat montréalais... 1993 : Audrey Hepburn, 63 ans, actrice et ambassadrice spéciale de l’UNICEF... 1984 : Johnny Weissmuller, 79 ans, nageur et acteur (Tarzan).