BEAUDOIN, Réal



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 9 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédé monsieur Réal Beaudoin, époux de feu madame Gisèle Morin, fils de feu madame Rose-Anne Rochefort et de feu monsieur Émile Beaudoin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques (Sylvie Bergeron), Guy, feu Lise (Steve Nyle), Yves (Isabelle Parent), Serge (Isabelle Desbiens) et André (Marie Provencher); ses petits-enfants: Alexandre (Andréanne Beaudet), Samuel (Cindy Tremblay-Gagnon) et Nancy (Michel Gagné); ses arrière-petits-enfants Bryan, Christopher, Benjamin, Shelssy, Alexann et Jordanne; ses frères et sœurs: Hélène (Marc Duplain), feu Irénée (Jeannette Michaud), Yvan (Claudette Martin), Alcide (feu Véronique Ouellet), Claire (feu Jacques Tremblay), Réjeanne (feu Guy Gendron) et Ginette (Robert Laliberté); son amie Thérèse Sasseville, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour son dévouement.Vos témoignages et sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294 ou 1 866 350-4294Site Web: www.societealzheimerdequebec.com