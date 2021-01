BEAUDOIN, Fernande Richard



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 6 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Fernande Richard épouse de monsieur Fernand Beaudoin, fille de feu monsieur Émile Richard et de feu madame Corinne Marcotte. Elle demeurait à Saint-Basile. Madame Richard laisse dans le deuil ses filles: Brigitte Beaudoin (Gaétan Suzor), Dany Beaudoin (Réal Roy) et Nancy Beaudoin (Kim Théberge); ses petits-enfants bien-aimés: Alice Suzor (Simon Bourgeois), Rachel Demers (Benoît Leclerc), Charles Demers (filleul) ainsi que leur père Sylvain Demers; ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs de la famille Richard: feu Wellie (Claire Jobin), Gisèle, Guy (Marielle Leduc) et Claude (Suzanne Côté); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Beaudoin: Marie-Thérèse Beaudoin (feu Jean-Charles Lemire), Yvon Beaudoin (feu Lise Fortin), Jean-Paul Beaudoin (feu Rosalie Piché, Ghislaine Thivierge). Elle est maintenant auprès de ceux qui l'ont précédée dans ce grand voyage et qu'elle aime tant: ses sœurs, frère, belle-sœur, beaux-frères de la famille Richard: Yolande Richard (feu Roland Germain), Clément Richard (feu Jeanne Papillon), Carmelle Richard (feu Jean-Noël Latulippe), belles-sœurs et beaux-frères de la famille Beaudoin: Gilles Beaudoin, Guy Beaudoin (feu Marie Caya), Solange Beaudoin (feu Gérard Bélanger), Bruno Beaudoin (feu Jacqueline Laflamme). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un immense merci aux Anges du Centre d'hébergement de Donnacona, où elle a demeuré ces dernières années, pour vos bons soins, votre humanisme et cet amour démontré pour notre mère.Madame Richard ne sera pas exposée.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/.