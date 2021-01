DUFOUR, Camil



Entouré de l'amour de sa famille, au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 14 janvier 2021, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Camil Dufour, époux de dame Suzanne Tremblay, fils de feu monsieur Louis Dufour et de feu dame Marie-Louise Harvey. Il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.Outre son épouse adorée Suzanne, monsieur Dufour laisse dans le deuil ses filles: Fabie (Marc Fortin), Lison (Gilles Perron) et Marie (Roberto Lajoie); ses petits-enfants tant aimés: Jean-Nicolas (Marie-Ève), Alexandre (Blanche), Samuel (Nikolaos), Jacob (Roxanne) et Jonathan ainsi que Marie-Jeanne, Anne-Marie (Nicolas) et Gabriel (Stéphanie); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Marianne, Christopher ainsi que Naomie, Malcom et Adrianna; ses frères et sa sœur: Maurice (Jeannette Piotte), Gérard (Marcelle Fafard), Rollande et Émile (Marie-Odette Rivard); ses beaux-frères: Alexis (feu Rita Harvey) et Roland (feu Gilberte Tremblay); sa filleule: Suzelle Tremblay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et son frère décédé(e)s: Thérèse (feu Noël Dufour), Jean-Yves (feu Solange Harvey), Mariette et Jeannette ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs décédé(e)s: Léopold (feu Marie-Paule Dufour), Jean-René (feu Marie-France Dufour), Marcellin (feu Annette Dufour), Annette (feu Joseph Boudreault), Cécile (feu Godfroy Pedneault) et Marie-Paule (feu Joseph Harvey); ses beaux-parents décédés Marie Côté et Alexis Tremblay ainsi que sa filleule Guylaine Dufour. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, 8, rue Racine, B1-108, Baie-Saint-Paul, G3Z 0K3 ou https://www.fondationhbsp.org/fr/