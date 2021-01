LABBÉ, Rachel Dubé



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 5 janvier 2021, à l'âge de 97 ans, s'est éteinte, entourée des siens, madame Rachel Dubé, épouse de feu Léonard Labbé. Elle était la fille de feu Alfred Dubé et de feu Marie-Anna Chouinard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg, auparavant de Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11 h à 12 h 50.L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus. Elle laisse dans le deuil sa fille Micheline (Jean-Martin Blouin), ses petites-filles: Manon (Stéphane Houle) et Mélanie (Stéphane Desroches); sa belle-sœur Simone Labbé, son beau-frère Jean Labbé, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un gros merci à sa nièce, son amie, Denise Chamberland pour son écoute et leurs brins de jasette quotidiens. Elle est allée rejoindre sa gang, son Léo, ses fils Alain et Michel, ses frères et sœurs, et beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital Saint-François d'Assise pour avoir entendu et respecté sa volonté. Merci à la Résidence Louis-XIV et à la Résidence Saint-François pour leurs bons soins et l'attention portés à notre mère et grand-mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Québec) G1J 3X1 tél: 418 522-5741. https://ssvp-quebec.org/don-in-memoriam