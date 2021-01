BIBEAU, Albert



Le 11 janvier 2021 à Québec, est décédé monsieur Albert Bibeau, à l'âge de 90 ans et 5 mois. Il était fils de feu monsieur Léo Bibeau et de feu dame Alma Legendre. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants : madame Marguerite Coudé ; ses enfants : Maurice Bibeau (Suzanne Hamelin) et Pierre Bibeau (Sylvie Chamberland) ; ses petits-fils : Alexandre Bibeau (Caroline Lapierre), Sébastien Bibeau (Marie-Lyne Samson), Olivier Bibeau (Marie-Pier Côté) et Gabriel Bibeau (Maria Noël Couste Herten) ; ses belles-sœurs : Jeanne Coudé et Pierrette Coudé ; son beau-frère : Laurent Coudé, ainsi que plusieurs neveux et nièces et ses très bons amis Dominic Marcotte et Yves Ruel. Même si Albert nous a quittés aujourd'hui, son souvenir continuera de vivre éternellement dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances au :de 11h à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8 ou par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org. Sincères remerciements à tout le personnel soignant des unités COVID-19, de gériatrie et de soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour la grande qualité des soins prodigués avec humanisme et respect.Pour rendre hommageà monsieur Bibeau,vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com