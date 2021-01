BOIVIN, Alberte Grenier



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Alberte Grenier, épouse de feu monsieur Rosaire Boivin, fille de feu monsieur Alphonse Grenier et de feu madame Anaïs Chamberland. Elle demeurait à Québec. (Arrondissement Charlesbourg).Elle laisse dans le deuil son fils Benoît; ses petits-enfants: Jean-Simon Boivin (Myriam Deschênes et leurs enfants Étienne et Félix) et Florence Boivin (Michael Ley); ainsi que ses neveux, nièces de la famille Boivin et Grenier et autres ami(e)s. Outre ses parents et son époux Rosaire Boivin, elle est allée rejoindre son fils Clément (feu Rolande Légaré); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs de la famille Grenier et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin.La famille tient à remercier le Dr Pierre Morency qui a été son médecin de famille pendant près de 50 ans ainsi que le personnel de la Résidence Louis XIV pour le soutien accordé au cours des 6 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro de Charlesbourg, par courrier au 7700 3e ave est, QC (Québec) G1H 7J2, ou en ligne https://www.jedonneenligne.org/patrocharlesbourg/DWEB/. Pour vos dons, s'il-vous-plaît, ajouter à la section commentaire la mention : ''Don commémoratif à la mémoire de Mme Alberte Grenier Boivin''. Pour information vous pouvez communiquer au 418 626 0161.