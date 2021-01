BOUCHARD, Rollande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons que le 11 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Rollande Bouchard, épouse de monsieur Gérard Lavoie, fille de feu madame Olive Simard et de feu monsieur Amable Bouchard. Elle demeurait à Québec (arr.Charlesbourg).Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Outre son époux Gérard Lavoie, elle laisse dans le deuil ses filles: Danielle (Jean-Marc Goulet), Louise (Claude Champagne); ses petites-filles: Marie-Noëlle Goulet (Alexandre Leroux) et Alexandra Goulet (Patrick Coristine); ses arrière-petites-filles: Magalie et Rosalie; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (feu Germaine Carpentier), feu Antoinette (feu Paul Hamelin), feu Lucienne (Robert Leblanc) et feu Lucien; ses beaux-frères et belles sœurs: feu Joseph-Paul (feu Jeanne-D'Arc Bouchard), feu Gabriel, feu Sœur Thérèse pfm, Vianney (feu Irène Simard), feu Jean-Marie, feu Sœur Marguerite pfm, Lorraine (feu François Filion), feu André (feu Célina Simard) et Sœur Hélène pfm. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190 Rue Dorchester - bureau 50, Québec, QC G1K 5Y9, tél: (418) 657-5334, sans frais: 1 800 363-0063, télécopieur: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, www.fqc.qc.ca.