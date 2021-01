LORD, Gilbert



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 janvier 2021 à l'âge de 84 ans est décédé M. Gilbert Lord, époux en premières noces de feu Fleurette Verreault et en secondes noces de Mme Marie-Emma Rabellino. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie, il a été confié à lapour crémation. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Richard Tanguay), Jean-François (Sonia Bergeron); ses petits-enfants: Maude et Alexis; Thomas et Jean-Christophe; son arrière-petit-fils Edouard; les filles de son épouse: Marie-Hélène et Nathalie Blais. Il était le frère de: Fernande (Guy Veilleux), feu Rolande, feu Jean (Denise Roberge), feu Richard, Rita. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Les arrangements funéraires ont été confiés à la