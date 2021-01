100 experts recommandent à Ottawa d’interdire les vols non essentiels

Une centaine d’experts exhortent le gouvernement fédéral à agir immédiatement pour protéger les Canadiens contre les importations de variants dangereux de la COVID-19.

«Les variants inquiétants constituent un danger clair et actuel pour la sécurité sanitaire et le bien-être économique du Canada», indique le rapport Protéger les Canadiens contre l'importation de variants inquiétants, un document signé par plus de 100 épidémiologistes, virologistes, médecins, chercheurs scientifiques et professionnels des soins de santé.

À l’heure actuelle, les Canadiens appuient massivement les principales recommandations, notamment à 76 % en faveur de restreindre les voyages internationaux et à plus de 90 % en faveur de renforcer le dépistage pour les personnes rentrant d'un voyage.

Selon le groupe, les protocoles actuels relatifs aux voyages et aux frontières n'ont pas empêché l'importation de ces nouveaux variants au Canada. Tout retard à réduire considérablement le risque d'importation pourrait être dévastateur.

Les experts canadiens du domaine de la santé recommandent les mesures immédiates suivantes :

Limiter les déplacements internationaux aux voyages essentiels uniquement. Soumettre tous les voyageurs à un dépistage immédiat à leur arrivée, puis après 5 jours et à un troisième dépistage à 10 jours. Renforcer les mesures de quarantaine et envisager sérieusement la mise en quarantaine obligatoire de tous les voyageurs entrants dans des hôtels désignés. Vacciner, en tant que responsabilité conjointe Canada/États-Unis, les 200 000 à 300 000 camionneurs et les 25 000 à 50 000 travailleurs essentiels qui effectuent la majeure partie des passages transfrontaliers terrestres entre les deux pays.

Le rapport a été produit par le COVID Strategic Choices Group.



«Si des contrôles insuffisants aux frontières permettent à des mutations dangereuses de la COVID d'entrer au Canada, on risque de mettre en péril tout le travail difficile et les sacrifices de millions de Canadiens. Ce pourrait prendre les allures d'une toute nouvelle pandémie», a affirmé le cofondateur Robert Greenhill, également professeur à l’Université McGill.



Un sondage réalisé par Léger, pour le compte de l'Association d'études canadiennes et du Strategic Choices Group, indique un large consensus en faveur d’une interruption des voyages non essentiels et des mesures strictes pour ceux qui reviennent.