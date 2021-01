MICHEL, Noëlla Fortier



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée sereinement Noëlla Fortier. Elle est allée rejoindre son homme feu Emilien Michel, fille de feu Léo Fortier et de feu Emilienne Labrecque. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Johanne (Jean-Pierre Bourdages) et Chantal (Ronald Dubé); ses petits-enfants : Yann Bourdages (Emmanuelle Roger), Annik Bourdages (Steeve Gingras), Jerôme Dubé (Laurence Maher) et feu Valérie Dubé; ses arrière-petits-enfants : Alyson, Nathan, Benjamin, Mathéo et Anthony (Jérémie Tremblay); ses frères et sœurs : Donat (Rolande Soulard), Florida (Jean-Noël Faucher), feu Jean-Marc (Hélène Bélanger), feu Marielle (feu Gérard Dubé), feu Clément (Donatina Lorusso), Ghislaine (feu Jean-Yves Sanschagrin), Donald (feu Manon Tremblay) et Martine (Louisette Verret), ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, du CLSC Des Rivières, de la résidence Les Jardins Lebourgneuf et le Dr Khima pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec), H2L OB6, tél. : 1-800-720-1307