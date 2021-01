TRUDEL, Marcel



Nous avons le regret de vous informer du décès de monsieur Marcel Trudel, au Centre Saint-Lambert le 13 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, époux de dame Carmen Genois, fils de feu Josephat Trudel et de feu Maria Beaupré. Natif de St-Léonard, il demeurait à St-Jean-sur- Richelieu.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmen Genois; ses enfants: Linda (Jean-Michel Quer), Luc (Pauline Bernier) et Guy (Lise Lavallée); ses petits-enfants: Jonathan (Marie-Ève Galarneau), Luc Jr, Rémi (Arianne Tardif) et Annie (Martin Tapp); son arrière-petit-fils: William Trudel; ses frères et sœurs: feu Lionel (feu Fernande Béland), Jean-Noël (Clémence Demers), feu Paul (Bernadette Trudel), Gisèle (Jean-Noël Plamondon), Jacqueline (Louis Pouliot), feu Claude (Thérèse Denis), Marc (feu Louisette Plourde) et Florent (René Ouellette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genois: Jeannette (feu Wellie Alain), Yvette (feu Armand Moisan), feu Georgette (feu Normand Allaire), Pauline (Paul Kirsh), Jean-Claude (Ghislaine Paquet), Ghislain (feu Nicole Genois), Nicole (Jean-Guy Veilleux), Solange (Emile Allaire) et Francine (feu André Boutin); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.