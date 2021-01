NORMAND, Rollande Beaulieu



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Rollande Beaulieu, épouse de monsieur Marcel Normand, fille de feu dame Fernande Drolet et de feu monsieur Wilfrid Beaulieu. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Marcel Normand, elle laisse dans le deuil ses deux filles et leur conjoint: Martine (François Briand) et Nathalie (Alain Morais); ses deux petits-enfants: Kariane et Cédrik Morais; ses frères et sœurs: feu Bérangère, feu Gisèle (feu Emmanuel Renaud), feu Jeannine (feu Magella Mercier), feu Jean-Jules, Yves (Denise Poulin), feu Laval (Pierrette Martel) et Violette (feu Sylvio Rioux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Normand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe du A-4000 de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués et le support apporté aux proches. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Saint-Charles avec la famille immédiate.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec 279 rue Sherbrooke Ouest bureau 305, Montréal, Québec Téléphone : 514 871-1717 Courriel : info@rubanrose.org Site web : rubanrose.org et Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Elle a été confiée à la