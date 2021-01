GUAY, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Louis Guay, époux de madame Lise Morin, fils de feu madame Anita Bargoné et de feu monsieur Antoine Guay. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Richard (Manon Létourneau), Hélène, Brigitte (Maurice Montambeault), Stéphane, Denis (Linda Lachance); ses petits-enfants: Dave, Keven, Pascal, Rémi, Marie-Eve; ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Jean-Baptiste (Claudine Paré), feu Michel, feu Jean-Marie (Rollande Barras), feu Rodrigue (Nicole Lévesque), feu Gaston (feu Denise Bourget),George, Max (Germaine Poulin). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin : Huguette (Raymond Bernier), Michel, Rachelle (Jacques Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Nos plus sincères remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, téléphone: 1-866-343-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca ou par des offrandes de messes.