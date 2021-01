PATRY, Joseph



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 9 janvier 2021, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédé monsieur Joseph Patry, époux de feu Jeannette Comeau, fils de feu madame Marie Poliquin et de feu monsieur Adélard Patry. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Il laisse dans le deuil Johanne Patry (Rejean Thibeault); et son fils Carl Patry; ses petits-enfants: Marie-Gabrielle Pelletier, Etienne Pelletier, Benjamin Pelletier, Julien Pelletier et leur père Jacques Luc Pelletier; son arrière-petite-fille Emilie Marclay Pelletier; ses sœurs: Marguerite et Yvette Patry; son beau-frère Armand Comeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre: son frère André et ses sœurs Anna, Juliette et Thérèse. Sa fille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage de la Résidence St-Antoine, qui ont bien accompagné son père jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec (Québec) G1K 6M7, tél: (418) 524-2626, site web: www.gilleskegle.org.