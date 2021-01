GUY, Thérèse



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Guy, fille de feu madame Géraldine Roy et feu monsieur Philippe Guy. Elle demeurait à la Résidence Kennedy (Pintendre), autrefois de Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Guy Larose (Lise Tremblay), son petit-fils Patrick (Aurély Thériault), ses frères : Paul (Huguette Larose) et Jean-Claude (Lucienne Boilard), plusieurs membres de la famille Larose ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre son fils Luc Larose ainsi que son frère Roger (Marie-Paule Paquet).L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Kennedy ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca, 1494 route du Président Kennedy Nord C.P. 1 Ste-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4